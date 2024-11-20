Во Франции несколько депутатов стали жертвами взлома Telegram-аккаунтов, - Politico
Telegram-аккаунты нескольких депутатов Национальной ассамблеи Франции были сломаны в среду, 20 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как сообщает издание, несколько депутатов получили электронное письмо-предупреждение от департамента информационной безопасности парламента, в котором говорится о "скомпрометированных аккаунтах" в Telegram.
Депутатов призывают не переходить по подозрительным ссылкам, где их просят ввести номер телефона, поскольку их аккаунт в Telegram может быть скомпрометирован и использован для распространения "вредного контента".
В мошеннических сообщениях депутатам предлагают просмотреть фотографии "учительницы начальной школы".
По информации Politico, депутат Нацасамблеи Франции от ультраправого "Национального объединения" Лора Лавалетт одна из немногих публично подтвердила, что стала жертвой взлома Telegram-аккаунта.
Задержание Дурова во Франции
Напомним, в конце августа во Франции был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его обвинили в том, что компания не модерировала сервис и не работала со следствием.
Дурова уволили из-под ареста под залог в 5 млн евро. Ему запретили уезжать из Франции до завершения расследования.
Позже стало известно, что мессенджер Telegram после задержания основателя Павла Дурова во Франции начал сотрудничать со следствием. Компания начала отвечать на запросы правоохранителей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.