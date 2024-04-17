Во Франции арестовали виллу бывшей жены Путина, - СМИ

По информации источников издания, вилла принадлежала россиянину Артуру Очеретному - нынешнему мужу бывшей жены Путина.

Вилла расположена в Англете, недалеко от Биаррицы. Отмечается, что ранее парижская прокуратура уже проводила там обыски.

Фото: вилла "Ривери" (AFP/GAIZKA IROZ)

Кроме виллы Очеретного "под прицелом" также находится недвижимость нескольких близких к Кремлю олигархов, таких как Геннадий Тимченко, братья Ротенберги и бизнесмен Сергей Тони.

Что известно о вилле "Ривери"

Виллу "Ривери" построили в 1930 году. Сначала ее назвали вилла "Сюзанна" в честь вдовы лондонского банкира, которая была ее спонсором.

По данным OCCRP (проект отчетности об организованной преступности и коррупции), недвижимость площадью 5 000 квадратных метров была приобретена за 5,4 млн евро Артуром Очеретным в декабре 2013 года.