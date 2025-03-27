Во Франции считают, что Китай способен заставить РФ сесть за стол переговоров

Франция считает, что Китай может повлиять на Россию. В частности, заставить Москву сесть за стол переговоров по войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, которого цитирует Lefigaro.
Глава МИД Франции находится с визитом в Пекине в 50-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами. Он встретился с министром иностранных дел Китая Ван И.
На совместной пресс-конференции Барро отметил, что Париж и Пекин "должны координировать усилия, чтобы способствовать справедливому и длительному миру в Украине". Он также выразил уверенность, что Пекин может повлиять на Москву относительно переговоров.
"Китай также должен сыграть определенную роль в том, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров с серьезными и добросовестными предложениями", - сказал французский министр.
При этом Министерство иностранных дел Китая в своем пресс-релизе по результатам встречи министров не упомянуло Украину. В Пекине отметили, что главы МИД обсудили отношения между Китаем и ЕС, их развитие, экономические вопросы и климат.
Стоит отметить, что Китай заявляет о якобы своей нейтральной позиции по войне РФ против Украины. Пекин официально не оказывает сторонам военную помощь, но китайские компании продолжают поставлять России товары двойного назначения.
Кроме того, российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин дружат. Путин ездил в Китай в последний раз в мае 2024 года. Между странами активно развивается экономическое партнерство.
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