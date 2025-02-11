Во Франции внедряют обязательный онлайн-курс по ИИ для школьников: что будут изучать

По словам министра национального образования Франции Элизабет Борн, обучение будет доступно также для учителей. Курс будет длиться от 30 минут до 1,5 часа и будет содержать до десяти модулей, в зависимости от уровня подготовки ученика.

Кроме того, весной 2025 года Министерство образования планирует опубликовать специальную хартию по этическому использованию ИИ в школах. К ее разработке привлечены учителя, родители, ученики и профсоюзы. Как отметила Борн, педагоги смогут использовать ИИ в подготовке уроков, однако ответственность за содержание учебных материалов будет оставаться за ними. В то же время использование персональных данных в общедоступных ИИ-системах будет запрещено.

Также министр объявила о запуске конкурса проектов с финансированием в размере 20 миллионов евро. Его цель - создание "суверенного, открытого и адаптивного" искусственного интеллекта, который поможет учителям в подготовке уроков, оценке и проверке домашних заданий. Конкурс объявят летом 2025 года, а полноценный запуск инструмента планируется на 2026-2027 учебный год.