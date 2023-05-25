Во Франции правительство запретило ряд авиарейсов: названа причина

Этот шаг направлен на сокращение вредных выбросов самолетов. Несмотря на то, что эта мера была включена в климатический закон 2021 года, она вступила в действие только сейчас. Такие изменения в большинстве своем исключают авиасообщения между Парижем и региональными транспортными узлами, такими как Нант, Лион и Бордо.

Критики нововведения отмечают, что меры являются символическими запретами и существенно не изменят ситуацию. Отмечается, что правительство Франции уже обеспечило соблюдение компанией Air France этого плана в обмен на пакет финансовой поддержки от коронавируса в 2020 году.

Страны-члены Евросоюза стимулируют снижение вредных выбросов транспортом

Страны-члены Евросоюза уже не один год постепенно ужесточают нормы выбросов для автомобильного, авиационного и морского транспорта. Часть стран анонировала переход к более резким мерам – отказу от продажи машин с дизельными моторами, или ДВС, запрет на производство ископаемого топлива и пр. Также важным шагом является развитие транспорта на альтернативных источниках энергии – электричестве, водородных топливных элементах и пр.

Но не только страны ЕС пытаются снизить давление транспорта на окружающую среду. Недавно На производственной базе Chengdu CRRC Changchun в Синьцзине, Китай, сошел с конвейера первый в мире городской поезд на водороде.

Состав способен проехать до 600 километров на одной заправке с максимальной скоростью 160 км/ч.