Во Франции обеспокоены возможной ролью Маска в будущей администрации Трампа

Во Франции обеспокоены возможной ролью миллиардера Илона Маска в будущей администрации Дональда Трампа. Париж напомнил о важности демократии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в интервью Le Parisien.
"Будем надеяться, что он не сделает с американской демократией то, что он сделал с Twitter. Демократия - это хрупкое сокровище", - сказал Барро, комментируя возможное назначение Маска в администрацию Трампа.
При этом глава МИД Франции подчеркнул, что партнеры не согласятся с тем, чтобы публичные дебаты переместились в дерегулируемые социальные сети "в руки особых групп интересов, будь то американские или китайские".
Министр также призвал не "повторять судьбу американских демократов" и вернуться к "истокам демократии: власти и ответственности за граждан".
Американский миллиардер Илон Маск был одним из самых известных сторонников перевыборной кампании республиканца Дональда Трампа. Он пожертвовал Трампу немалые суммы на избирательную гонку и участвовал в митингах.
Ранее появилась информация, что Илон Маск может получить должность в будущей администрации Дональда Трампа. Миллиардер заявлял, что потребует уменьшения сокращения числа федеральных агентств в США, если Трамп даст ему должность.
По данным Axios, Илон Маск присутствовал при телефонном разговоре Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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