"На этой неделе начались самые амбициозные за многие десятилетия общевойсковые учения", - написал Лекорню.

По его словам, в этих учениях принимают участие около 20 000 человек, которые организуют симуляцию больших битв на суше, в море и в воздухе, а также в новых сферах конфликтов: в киберпространстве, космосе и в информационной среде.

"Эти учения, которые продлятся более 2 месяцев, направлены на подготовку наших сил к самым сложным ситуациям современных боевых действий и показать, что наша армия способна продемонстрировать реакцию и выносливость в конфликте высокой интенсивности", - отметил Лекорню.

Тем временем французские СМИ сообщают, что во время учений Orion 23 будут развернуты новые армейские бронемашины Griffon, танки Leclerc, системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, а также авианосец "Шарль де Голль".

Фото: во Франции стартовали беспрецедентно масштабные военные учения Orion 23 (twitter.com/SebLecornu)

Напомним, ранее сообщалось о том, что Франция и Германия проведут совместные военные учения в Литве и Румынии.

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