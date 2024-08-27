Во Франции продлили арест Дурова еще на 48 часов

Задержание Дурова

Напомним, 24 августа французские правоохранители задержали основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту под Парижем.

Ордер на арест Дурова был выдан в рамках предварительного расследования, подробности которого официальные лица не раскрывали.

Обвинения Дурову могут предъявить, поскольку в его мессенджере нет модерации. При этом администрация Telegram не сотрудничает с властями в рамках расследования преступлений.

Позже стало известно, что Дурова обвиняют в том, что он отказывался сотрудничать по расследованию ряда преступлений.

Подробнее о деле Дурова - в материале РБК-Украина.

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