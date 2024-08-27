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Во Франции продлили арест Дурова еще на 48 часов

Фото: основатель Telegram Павел Дуров (instagram.com/durov)
Автор: Татьяна Степанова

Суд в Париже продлил срок содержания под стражей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова еще на 48 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Как сообщили в парижской прокуратуре, в понедельник вечером приказ о задержании Дурова был продлен на 48 часов.

После того, как установленный срок истечет, Дурова должны либо освободить, либо предъявить ему обвинение.

Задержание Дурова

Напомним, 24 августа французские правоохранители задержали основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту под Парижем.

Ордер на арест Дурова был выдан в рамках предварительного расследования, подробности которого официальные лица не раскрывали.

Обвинения Дурову могут предъявить, поскольку в его мессенджере нет модерации. При этом администрация Telegram не сотрудничает с властями в рамках расследования преступлений.

Позже стало известно, что Дурова обвиняют в том, что он отказывался сотрудничать по расследованию ряда преступлений.

Подробнее о деле Дурова - в материале РБК-Украина.

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ФранцияПавел Дуров