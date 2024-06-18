Во Франции презентовали новейший дрон Colibri, который вскоре получит Украина

Компания KNDS представила дрон Colibri на выставке в Париже. Партия этого беспилотника вскоре отправится в Украину в рамках пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Defence blog.

Отмечается, что дрон является новейшей разработкой, которая в первую очередь должна усилить оперативные возможности французских вооруженных сил.

Работа над дроном началась относительно недавно - в мае 2022 года. Производители Colibri сосредоточились на интеграции экономически эффективного, оперативно активного заряда в беспилотную систему, способную обнаруживать и обезвреживать цели в радиусе 5 километров.

Также известно, что беспилотник будет оснащен управляемым осколочным зарядом, который обеспечивает высокую летальность как против статических, так и против динамических целей. Эта система предлагает универсальное и эффективное решение для различных боевых сценариев.

По данным СМИ, барражирующий боеприпас получит 40-мм боеголовку от французского производителя Nexter Arrowtech.

Вероятно, прототипом Colibri стал другой беспилотник - UX11, который был создан для фотограмметрических целей. Этот дрон имеет цельнокрылый корпус из полистирола и размах крыльев 1,1 метра. В движение он приводится двухлопастным толкающим винтом, а также электродвигателем, который размещен в задней части крыла.

Масса UX11, вместе с полезной нагрузкой, составляет 1,5 кг, автономность - 80 мин, крейсерская скорость - 54 км/ч. Развертывание такого аппарата занимает всего 5 мин. UX11 может подняться на высоту до 6000 метров.

Использование дронов на войне в Украине.

В начале 2024 года президент Владимир Зеленский поручил создать новую военную структуру в Украине – Силы беспилотных систем. Позже в Минобороны рассказали, для чего нужен новый род войск.

А уже 10 июня был назначен командующий Сил беспилотных систем ВСУ. Им стал полковник Вадим Сухаревский.

Что известно о Вадиме Сухаревском – читайте в материале РБК-Украина.

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