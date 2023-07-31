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Во Франции назвали разрыв экономических отношений с Китаем невозможным

Фото: Франция назвала иллюзией разрыв отношений с Китаем (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Франция заявила, что категорически против отделения от Китая назвала иллюзией разрыв экономических связей между странами Запада и КНР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мер во время визита в Пекин отметил две вещи: во-первых, пока нет возможности для отделения какой-либо крупной экономики от Китая, а во-вторых, популярная западная концепция снижения рисков не означает, что КНР представляет собой риск.

"Снижение рисков означает, что мы хотим быть более независимыми... Мы не хотим осознавать, как мы поняли в кризис COVID-19, что мы слишком сильно зависим от некоторых очень специфических компонентов", - отметил он.

В то же время, Reuters пишет, что китайский вице-премьер Хэ Лифен заявил, что Франция сможет "стабилизировать тон" отношений между ЕС и Китаем. В настоящее время КНР готова сотрудничать с Парижем в сфере финансов, науки и технологических инноваций.

Виносины ЕС и Китая

В последние месяцы США подчеркивает необходимость сепарироваться от китайской экономики настолько, насколько это возможно. Некоторые европейские страны тоже следуют этому примеру - так, Германия недавно утвердила стратегию по КНР, где признает, что в последнее время между странами усилилось соперничество и конкуренция.

Отметим, что издание Politico в июне этого года писало, что Франция вела совсем другую политику по отношению к Китаю и усиливала давление на Европейский союз, требуя дать отпор преимуществам КНР в таких экспортных секторах как электромобили.

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