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Во Франции намерены увеличить производство минометных снарядов в четыре раза

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Французская промышленная компания Thales намерена увеличить производство минометных снарядов в четыре раза к 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания отметила, что на заводе в Ла-Ферте-Сен-Обен будут значительно увеличены темпы производства - с 20 000 боеприпасов в год в 2023 году до более чем 80 тысяч снарядов в год к 2026 году.

Поставки 120-мм боеприпасов по этим контрактам будут осуществляться поэтапно с 2024 по 2029 год, причем первая поставка запланирована на последний квартал 2024 года.

В компании отметили, что120-мм нарезные боеприпасы, производимые Thales, являются единственными боеприпасами, которые по своим характеристикам эквивалентны 155-мм боеприпасам. 

Ранее сообщалось, что одна из стран-членов НАТО заказала у немецкой оборонной компании Rheinmetall поставку артиллерийских боеприпасов на сумму 300 млн евро.

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