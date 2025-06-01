Во Франции массовые беспорядки после победы ПСЖ: более 500 задержанных, есть погибшие

По данным властей, по меньшей мере 192 человека пострадали, среди них - 22 работника сил безопасности и семеро пожарных. Под стражу уже взято более 320 задержанных.

Полиция зафиксировала 692 случая поджога, в том числе 264 транспортных средства.

В результате беспорядков погибли два человека. В коммуне Дакс 17-летний подросток был ранен ножом в грудь во время уличных празднований. Его госпитализировали, однако врачам не удалось спасти жизнь.

Еще одна женщина погибла в 15-м округе Парижа - ее насмерть сбил автомобиль, когда она ехала на скутере.

В Гренобле автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали четыре человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель совершил наезд непреднамеренно.

В департаменте Манш во время беспорядков ранения получил полицейский - в него попало взрывное устройство, предположительно, петарда. Его ввели в искусственную кому и перевели в больницу в Кане.

По информации Le Figaro, по предварительным выводам расследования, струя попала ему в глаз случайно во время столкновений на площади перед собором Кутанса.

Прокуратура начала расследование по статье об умышленном насилии в отношении должностного лица.