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Во Франции готовятся к возможному "почтовому терроризму", - СМИ

Фото: во Франции предупредили о возможных конвертах со взрывчаткой (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции предупредил правительственные ведомства, что те могут получить пакеты со взрывчаткой, как это уже происходило в Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету Le Figaro.

В сообщении генеральный секретарь по обороне и нацбезопасности Франции Стефан Буйон объясняет, что необходимость предостережения возникла после ряда схожих инцидентов в Испании.

"Целесообразно поддерживать связь с нашими ведомствами, а также с местными органами власти и жизненно важными учреждениями по мерам, которые следует соблюдать", - написал Буйон.

История с конвертами и взрывчаткой

30 ноября в посольство Украины в Испании поступил взорвавшийся конверт во время того, как его осматривал комендант. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

Позже пакет со взрывчаткой отправили и компании Instalaza. Она производит оружие, отправляемое Украине как военную помощь.

Кроме того, служба безопасности Испании обнаружила еще одну посылку с бомбой. На этот раз ее нашли на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе. Кроме того, в здание Министерства обороны Испании также отправили пакет со взрывчаткой. Это была уже четвертая схожая посылка, полученная в Испании.

Но это еще не все: буквально 5 декабря стало известно, что на почтовом отделении в Испании изъяли еще три конверта с глазами животных, адресованных украинским дипломатическим учреждениям.

Подробнее об этой ситуации читайте в материале РБК-Украина: "Конверты со взрывчаткой. Что происходит в Испании и при чем здесь Украина".

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