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Франции есть что терять: Зеленский ответил Ле Пен на обещание остановить финансирование Украины

08:58 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Прекращение финансирования Украины не выгодно самой Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Financial Times.

Он отметил, что в ближайшие 12 месяцев в европейских странах пройдет ряд выборов. На них могут преуспеть пророссийские партии, а это может создать для Украины много вызовов.

После этого журналисты спросили его об обещании Ле Пен прекратить финансирование Украины.

Зеленский ответил, что Франции есть что терять. По его словам, опыт украинского поля боя очень нужен французским оборонным компаниям.

"Это взаимовыгодно", - добавил он.

Напомним, Ле Пен заявила Financial Times, что в случае избрания президентом Франции прекратит прямую помощь Украине.

Она также выступает против вступления Украины в Евросоюз и сомневается в том, что Париж продолжит поддерживать финансирование Украины со стороны ЕС.

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