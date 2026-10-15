Франции есть что терять: Зеленский ответил Ле Пен на обещание остановить финансирование Украины

Он отметил, что в ближайшие 12 месяцев в европейских странах пройдет ряд выборов. На них могут преуспеть пророссийские партии, а это может создать для Украины много вызовов.

После этого журналисты спросили его об обещании Ле Пен прекратить финансирование Украины.

Зеленский ответил, что Франции есть что терять. По его словам, опыт украинского поля боя очень нужен французским оборонным компаниям.

"Это взаимовыгодно", - добавил он.