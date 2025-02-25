Во Франции беженцам начали вручать уведомления о выселении: что известно

Что известно о выселении

"После объявления Департамента управления занятости, труда и солидарности (DDETS) о том, что схема MLI для перемещенных украинцев должна завершиться 30 июня 2025 года, мы хотели бы сообщить вам, что ассоциация Une Famille Un Toit 44 (Ассоциация для поддержки беженцев в регионе Атлантическая Луара) должна предусмотреть это закрытие", - говорится в сообщении.

Беженцам предлагают следующие варианты:

если человек трудоустроен, то Un Famille Un Toit может подать заявку на социальное жилье, зарезервированное для перемещенных украинцев, которые затем смогут воспользоваться изменением арендной платы;

если человек хочет остаться во Франции навсегда и подает заявление на получение статуса беженца, это даст доступ к обычным льготам (RSA, субаренда);

в других случаях DDETS предлагает место в пункте временного размещения для перемещенных украинцев, поскольку места в IML вскоре будут закрыты.

Также Ассоциация Une Famille Un Toit 44 сообщает, что имеет несколько свободных мест для беженцев. При этом проживание с домашними животными там не допускается.

"Мы просим связаться с вашим социальным работником, который будет рад рассмотреть с вами различные варианты", - говорится в сообщении.

Сообщение о необходимости выселения (фото предоставлено беженцами)

Отметим, что во Франции Ассоциации выступают посредниками между арендаторами и арендодателями, перед заселением люди заключают договор и обязуются соблюдать установленные правила. Со своей стороны Ассоциации следят за их исполнением. Кроме этого, беженцы могут получать частичную компенсацию за арендную плату, сумма зависит от того, это муниципальное жилье или частное.

Добавим, что во Франции находится более 58,5 тысячи украинских беженцев, по состоянию на конец 2024 года. Вместе с тем, статистика показывает, что в декабре наши граждане начали выезжать из этой страны, общее количество беженцев в течение месяца там уменьшилось на 1% - выехали 595 украинцев.