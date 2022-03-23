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Франція заявила про відсутність угоди про припинення вогню в Україні

Фото: президент Франції Емманюель Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Угода про припинення вогню в Україні поки не проглядається. У вівторок президент Франції Еммануель Макрон окремо поспілкувався зі своїми російськими та українськими колегами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Це вже восьма телефонна розмова Макрона з російським лідером з початку вторгнення в Україну 24 лютого.

"Зараз угоди немає, але президент Макрон як і раніше переконаний в необхідності продовжувати свої зусилля", - йдеться в заяві Єлисейського палацу.

Кремль заявив, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони і "продовжено ґрунтовний обмін думками про ситуацію навколо України, в тому числі про хід переговорів між російськими та українськими представниками".

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