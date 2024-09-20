Франция завершила обучение первой группы украинских пилотов на самолетах Alphajet

Самолеты Alphajet

Стоит заметить, что Alphajet - это учебно-тренировочные самолеты. Их максимальная скорость составляет более тысячи километров в час, а дальность полета - 3000 километров. Такой самолет есть у ряда европейских стран.

Как стало известно в апреле, 10 украинских летчиков прибыло во Францию для обучения. В частности, их учат на самолетах Alphajet. Часть из 10 вышеупомянутых украинских пилотов до этого обучали английскому языку в Британии.

Планировалось, что тренировки продлятся шесть месяцев и будут включать обучение ближнему воздушному сражению, дистанционному сражению с использованием радаров, наземной атаке. Всего речь шла о 80 часах полета.

В СМИ также появлялась информация, что Alphajet, на которых летают украинские летчики, оснащены такой же панелью приборов, как и в F-16.

К слову, ранее издание Le Monde писало, что за два года Франция планирует подготовить 26 украинских пилотов.

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