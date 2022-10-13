Франция не будет применять ядерное оружие против РФ в случае удара по Украине, - Макрон

Макрон отметил, что ответный ядерный удар по России нарушит доктрину Франции.

"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос", - заявил он.

Президент Франции подчеркнул, что разговоры о возможных ядерных ударах только усугубляют ситуацию.

"Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком многие говорят об этом", - сказал Макрон.