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Франция не будет применять ядерное оружие против РФ в случае удара по Украине, - Макрон

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Франция не будет использовать против России ядерное оружие в случае, если РФ ударит по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в интервью France 2.

Макрон отметил, что ответный ядерный удар по России нарушит доктрину Франции.

"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос", - заявил он.

Президент Франции подчеркнул, что разговоры о возможных ядерных ударах только усугубляют ситуацию.

"Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком многие говорят об этом", - сказал Макрон.

Напомним, ранее Макрон заявил, что Франция передаст Украине шесть дополнительных гаубиц Caesar и зенитные ракеты.

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ФранцияРоссийская ФедерацияЯдерное оружие