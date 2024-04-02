Франция предложит ЕС ввести новые санкции против России за дезинформацию

Дезинформация россиян

Напомним, россияне активно пытаются распространять свою дезинформацию в Европе. В частности, она связана с войной против Украины.

Так, еще 6 декабря Центр противодействия дезинформации сообщил о том, что Россия готовит дезинформационную кампанию против высшего руководства Украины. Фейки враг хотел публиковать в иностранных СМИ.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина заявил, что россияне хотели сосредоточиться на фамилиях.

Также недавно руководитель департамента культуры и коммуникаций Министерства иностранных дел Германии Ральф Бесте заявил, что Россия значительно усилила информационное влияние в Европе. Оно направлено против поддержки Украины.

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