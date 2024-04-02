RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция предложит ЕС ввести новые санкции против России за дезинформацию

Фото: Стефан Сежурне, глава МИД Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция предложит ввести санкции против российских компаний, которые связаны с распространением дезинформации, на уровне Европейского союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я предложу ввести режим санкций против тех, кто поддерживает режим дезинформации", - рассказал Сежурн в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. 

Более детальных подробностей французский министр не раскрыл. 

Дезинформация россиян

Напомним, россияне активно пытаются распространять свою дезинформацию в Европе. В частности, она связана с войной против Украины.

Так, еще 6 декабря Центр противодействия дезинформации сообщил о том, что Россия готовит дезинформационную кампанию против высшего руководства Украины. Фейки враг хотел публиковать в иностранных СМИ.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина заявил, что россияне хотели сосредоточиться на фамилиях.

Также недавно руководитель департамента культуры и коммуникаций Министерства иностранных дел Германии Ральф Бесте заявил, что Россия значительно усилила информационное влияние в Европе. Оно направлено против поддержки Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзФранцияРоссийская ФедерацияВойна России против Украины