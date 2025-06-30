Франция призвала отодвинуть крайний срок для торговой сделки между ЕС и США

Торговые переговоры ЕС и США

В апреле 2025 года Дональд Трамп анонсировал масштабные пошлины практически против всех торговых партнеров США, но приостановил соответствующее решение на 90 дней, чтобы заключить со странами индивидуальные торговые сделки.

ЕС может столкнуться с угрозой введения 50% пошлин почти на весь свой импорт в США, если до 9 июля не будет заключена сделка.

Американский лидер ранее предупреждал, что неспособность достичь соглашения может привести к повышению пошлин США на разные товары - от автомобилей до фармацевтических препаратов.

Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС в четверг заявил, что его страна хочет быстрого и прагматичного торгового соглашения с Соединенными Штатами, но не примет несбалансированных условий.

В то же время, в Белом доме сообщили, что в ближайшее время начнут рассылку писем торговым партнерам страны, в которых будет указано, кому и сколько нужно будет платить в рамках новых тарифов.

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