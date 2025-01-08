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Франция призвала Еврокомиссию к введению жестких мер против Илона Маска

Фото: Илон Маск (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейскую комиссию к более жестким действиям в отношении американского миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Европейская комиссия должна использовать свое действующее законодательство гораздо жестче.

"Или Европейская комиссия применяет с наибольшей твердостью законы, которые существуют для защиты нашего уникального пространства, или не применяет, и в таком случае она должна подумать о том, чтобы вернуть способность делать это обратно странам-членам Европейского Союза, Франции", - сказал он.

Что предшествовало

Напомним, некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон намекнул на вмешательство Маска в европейскую политику. Во время своего выступления перед французскими послами Макрон прямо не упомянул имя Маска, но сказал:

"Кто бы мог себе представить 10 лет назад, что владелец одной из крупнейших социальных сетей в мире поддержит новое международное реакционное движение и будет непосредственно вмешиваться в выборы, в частности в Германии", - сказал тогда Макрон.

Об обеспокоенности вмешательства Маска в политику заявлял и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Также правительство Германии обвинило Илона Маска в попытке вмешательства в федеральные выборы в стране. Спикер немецкого правительства Кристиан Хоффман заявляла, что Маск имеет право на свободу слова, однако подвергла сомнению его выводы.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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Илон Маск