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Франция заблокировала решение ЕС о поставках боеприпасов на 1 млрд евро для Украины

Фото: Франция заблокировала решение ЕС о поставках боеприпасов на 1 млрд евро для Украины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правительство Франции заблокировало единодушное решение Европейского союза о финансировании поставок боеприпасов в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По данным агентства, Франция хочет, чтобы рефинансирование стало возможным не только в случае поставки боеприпасов для артиллерии, но и ракет. Однако некоторые страны ЕС, в частности, Польша, выступают против этого.

"Франция блокирует решение Европейского союза, которое требует единодушия и касается финансирования поставок боеприпасов Украине", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев.

При этом Венгрия заявила, что не будет участвовать в совместном финансировании ЕС закупки боеприпасов для передачи их Украине.

Позже послы Европейского союза на встрече в среду, 5 апреля, не смогли достичь согласия по вопросу плана по закупке боеприпасов для Украины.

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