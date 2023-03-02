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Франция арестовала виллу российского олигарха и заблокировала ее продажу

Фото: Франция арестовала виллу российского олигарха стоимостью 23 млн евро (explorenicecotedazur.com)
Автор: Константин Широкун

Во Франции арестовали виллу российского олигарха и заблокировали ее перепродажу с целью попытки обхода наложенных на него санкций со стороны Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Расположенная в Сен-Жан-Кап-Ферра на юго-востоке Франции, вилла стоимостью 23 млн евро была арестована по запросу магистратов Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO). Предполагается, что дом принадлежит руководителю Магнитогорского меткомбината Виктору Рашникову.

Три объекта недвижимости, связанные с Рашниковым, на Французской Ривьере были арестованы после того, как года он попал под санкции. Вскоре после включения олигарха в санкционный пакет, управляющая компания попыталась продать недвижимость.

Стоит отметить, что все объекты недвижимости принадлежали швейцарской компании, которая, в свою очередь, была в управлении панамской фирмы. Французское подразделение финансовой разведки TRCFIN было уведомлено о продаже виллы, которая произошла вскоре после вторжения России в Украину.

Сама вилла и выручка от продажи теперь находятся в руках Агентства Министерства юстиции по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (AGRASC). В случае соответствующего решения суда судом они могут быть окончательно конфискованы правительством.

Ранее российский бизнесмен Олег Тиньков официально обратился в министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из списка санкций.

Также сообщалось, что США хотят конфисковать элитную недвижимость на сумму 75 миллионов долларов, принадлежащую российскому олигарху Виктору Вексельбергу.

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