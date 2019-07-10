Франція запровадить екоподаток на авіаквитки

Франція з наступного року запровадить "екологічний податок" на авіаквитки. Про це заявила міністр транспорту Елізабет Борн, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на LeFigaro.

За її словами, "екоподаток" на авіаквитки коливатиметься від 1,5 до 18 євро, і буде стосуватися всіх рейсів з вильотом із Франції.

Вона зазначила, що пасажири додатково платитимуть 1,50 євро за квитки на внутрішніх або внутрішньо-європейських рейсах в економкласі. Однак вартість "екоподатку" на рейси за межі Європейського Союзу в бізнес-класі сягатимуть до 18 євро.

Борн очікує, що такий податок може принести французькому бюджету близько 182 мільйонів євро, які в свою чергу можна буде витратити на покращення транспортної інфраструктури в країні, і зробити її більш екологічною.

Нагадаємо, нещодавно у Франції був оновлений абсолютний температурний рекорд. Повітря прогрілося до 45,8 градуси за Цельсієм. Попередній абсолютний температурний рекорд у Франції був зареєстрований у серпні 2003 року, коли температура повітря піднялася до 44,1 градуси. Тоді аномальна спека в Європі забрала десятки тисяч життів.