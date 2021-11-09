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Франція вперше за десятиліття почне будівництво АЕС, - Макрон

Автор: Дмитро Левицький

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна вперше за десятиліття відновить свою ядерну програму. Франція, за словами Макрона, почне будівництво атомних електростанцій (АЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Франції.

Макрон пояснив своє рішенням тим, що це дозволить Франції знизити залежність від імпорту енергоносіїв.

"Вперше за десятиліття ми будемо будувати АЕС. Також ми продовжимо працювати над відновлювальними джерелами енергії", - сказав він у своїй промові.

Таким чином країна, як наголосив президент, "забезпечить себе достатньою кількістю електроенергії", що призведе до зниження тарифів для населення.

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ФранціяАЕСЕммануель Макрон