Франція вперше за десятиліття почне будівництво АЕС, - Макрон

Макрон пояснив своє рішенням тим, що це дозволить Франції знизити залежність від імпорту енергоносіїв.

"Вперше за десятиліття ми будемо будувати АЕС. Також ми продовжимо працювати над відновлювальними джерелами енергії", - сказав він у своїй промові.

Таким чином країна, як наголосив президент, "забезпечить себе достатньою кількістю електроенергії", що призведе до зниження тарифів для населення.