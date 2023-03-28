Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа

"Признание парламентом Франции Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа важно и знаковое", - отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России, как прошлых, так и нынешних.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже поблагодарил Францию за чествование памяти жертв Голодомора.

"Я благодарен Франции за признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинцев и за память жертв Сталина и его режима", - добавил Кулеба.

Министр отметил, что с этим историческим голосованием французский парламент дал понять, что такие преступления никогда не будут забыты и никогда не должны повторяться.

Напомним, на днях парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Раньше мы писали, что Бельгия тоже признала Голодомор геноцидом украинского народа.

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