Франция исключает возможность прямого участия в войне в Украине, - Макрон

"Мы стремимся исключить прямое участие в конфликте с Россией", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Париж пытается "избегать любой эскалации украинского конфликта".

В то же время, президент Франции отметил, что Евросоюз оказывает наибольшую помощь Украине в гуманитарной и экономической сферах, а также в вопросах поставки вооружения.

Также Макрон подчеркнул, что Россия ни в коем случае не должна выигрывать в этой войне.