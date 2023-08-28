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Франция исключает возможность прямого участия в войне в Украине, - Макрон

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Политика, которую проводит Франция, исключает возможность прямого участия страны в войне Украины с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента страны Эммануэля Макрона на ежегодной конференции послов Франции.

"Мы стремимся исключить прямое участие в конфликте с Россией", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Париж пытается "избегать любой эскалации украинского конфликта".

В то же время, президент Франции отметил, что Евросоюз оказывает наибольшую помощь Украине в гуманитарной и экономической сферах, а также в вопросах поставки вооружения.

Также Макрон подчеркнул, что Россия ни в коем случае не должна выигрывать в этой войне.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что контрнаступление украинских Вооруженных сил вернет Украину и Россию за стол переговоров.

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ФранцияЭммануэль МакронВойна России против Украины