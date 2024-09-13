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Франция вызывает "на ковер" дипломата Ирана из-за передачи ракет России

Фото: Франция вызывает иранского дипломата из-за передачи ракет России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Франция отреагировала на передачу иранских баллистических ракет России. Париж вызывает "на ковер" посла Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Франция вызывает временного поверенного в делах Ирана в Париже. Причиной тому стало решение Тегерана поставлять дополнительные ракеты России.

Стоит добавить, что недавно США ввели новые санкции против Ирана за передачу баллистических ракет России, которые она может использовать для ударов по Украине.

В Иране отрицают поставки ракет Москве. При этом глава МИД Ирана заявил, что якобы санкции не выход из ситуации, а часть проблемы.

 

Передача иранских ракет России

В сентябре западные СМИ сообщили, что Иран передал России партию баллистических ракет. Тегеран официально отрицает эту информацию, а Москва вообще не комментирует.

Однако член иранского парламента проболтался о поставках ракет России. Депутат заявил, что ракеты передаются Москве по бартеру в обмен на сою и пшеницу, и это лишь часть соглашения.

Украина призывает Иран прекратить оказывать военную помощь российским армиям.

Детальнее о том, почему Иран решил передать баллистические ракеты России и какие могут быть последствия - в материале РБК-Украина.

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