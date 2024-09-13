Франция вызывает "на ковер" дипломата Ирана из-за передачи ракет России

Франция вызывает временного поверенного в делах Ирана в Париже. Причиной тому стало решение Тегерана поставлять дополнительные ракеты России.

Стоит добавить, что недавно США ввели новые санкции против Ирана за передачу баллистических ракет России, которые она может использовать для ударов по Украине.

В Иране отрицают поставки ракет Москве. При этом глава МИД Ирана заявил, что якобы санкции не выход из ситуации, а часть проблемы.