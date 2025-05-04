Франция изготовит для Украины 1200 "умных" авиабомб AASM Hammer, - Le Parisien

Во Франции планируют произвести в течение этого года 1 200 управляемых авиационных бомб AASM Hammer в противовес 830 комплектам в 2024-м. Такое вооружение официальный Париж предоставляет Украине в рамках оборонной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .

Как пишет французское издание, модульное оружие класса "воздух-земля" это "новый любимец украинских боевых самолетов", и с начала широкомасштабного вторжения РФ производство AASM во Франции "по направлению фронта выросло в четыре раза".

"Но это еще далеко не конец. После того, как в 2024 году было изготовлено 830 единиц, на 2025 год уже запланировано выпустить 1200". - говорится в публикации Le Parisien.

Разработчиком данных модульных авиабомб является французская компания Safran. В общем данная большая промышленно-технологическая группа занимается разработкой и производством авиационных двигателей, вертолетов и ракет, авиационного оборудования.

Особенности AASM Hammer

Также отмечается, что AASM Hammer состоит из комплекта наведения и еще одного комплекта силовой установки, которые устанавливаются соответственно в передней и задней части обычной бомбы на истребителе.

"Инерциальный блок использует физические свойства, присущие волчку. Сопоставляя измерения угла и ускорения, он восстанавливает положение и скорость систем вооружения и ориентирует их в пространстве", - описал в разговоре с AFP технические особенности вооружения директор по операциям Safran Electronics and Defense Жан-Ноэль Махье.

Проще говоря, два комплекта наведения и движения делают бомбовую систему AASM Hammer "безошибочной против вражеских препятствий, обеспечивая при этом ее навигацию к нужной цели".

Чем объясняется спрос на AASM Hammer со стороны Украины

Французская газета отмечает, что "умные" авиабомбы AASM достаточно востребованы со стороны украинской стороны.

Президент Safran Electronics and Defense Франк Содо рассказал, что функция модуля защищает бомбы от вражеского "глушения" сигналов GPS, и гарантирует высокую точность поражения цели.

Кроме того, сильной стороной таких бомб называют возможность использования украинскими истребителями МиГ и Су.

Стоит добавить, что введенный на вооружение во французской армии в 2008 году AASM Hammer "был эталонным оружием Rafale".

"Французское правительство обратилось к Safran с просьбой интегрировать зенитно-ракетные комплексы (ЗРС) на украинские истребители после того, как американские боеприпасы JDAM с GPS-наведением стали не попадать в цели. Как рассказали в Safran, это было сделано "менее чем за четыре месяца осенью 2023 года", что позволило "обрабатывать цели с отличной точностью"", - пишет Le Parisien.

Техническое описание

Основой управляемой авиационной бомбы класса "воздух-земля" AASM Hammer являются бомбы Mk 82 (вес - 250 кг), BLU 109 или Mk 8 (1 тонна).

Задекларированная дальность полета AASM Hammer - около 70 км, но она также зависит от высоты полета. Указывается, что при сбросе такой авиабомбы с малой высоты - дальность колеблется от 20 до 100 км.

Носителем AASM Hammer является французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale. Также известно, что используют F-16, Mirage 2000 и Mirage F1, на которые дополнительно установили систему Hasas (Hammer Stand Alone System).

Как обращал ранее внимание министр обороны Франции Себастьян Лекорню, авиабомбы смогут запускать из имеющихся в Силах обороны Украины советских самолетов, в частности МиГ и Су.