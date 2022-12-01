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Франция изготовила и передала Украине мосты для восстановления дорог: где установят

Фото: Франция изготовила и передала Украине три моста (ukravtodor.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Франция передала Украине три разборные моста, которые будут использованы для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Об этом заявил первый заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Центр по преодолению кризисов и поддержки (CDCS), который является французским государственным оператором гуманитарной деятельности, передал "Укравтодору" три моста. Конструкции уже прибыли в Украину.

"Французские партнеры заказали мосты у компании Matière, изготовившей их под необходимые Украине параметры. Подаренные мосты помогут быстро обеспечить устойчивое движение на основных транспортных артериях в Черниговской области", - отметил Ивко.

По его словам, в результате российской военной агрессии в Черниговской области разрушены 27 мостов и путепроводов.

Ранее мы писали, что в селе Заградовка Херсонской области сегодня, 22 ноября, дорожники починили мост через реку Ингулец.

Также сообщалось, что Чехия передала Украине две тяжелых мостовых конструкции. Транспортировать их будут с помощью пожарных.

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УкравтодорЧерниговская областьФранция