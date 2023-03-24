Франция вдвое увеличит темпы производства гаубиц Caesar, - Минобороны

Производство самоходных 155-мм гаубиц Caesar во Франции должно увеличиться вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, которое приводит Les Echos.

"Темпы производства самоходных 155-мм гаубиц Caesar компанией Nexter будут удвоены с нынешних четырех до восьми единиц в месяц", - сказал министр. По его словам, будет удвоен до 40 единиц в месяц выпуск ракет "земля-воздух" Mistral. Лекорню рассказал, что также увеличится и ускорится производство радаров ПВО Ground Master. С сентября их будут производить в количестве 24 единиц в год. Ранее Франция уже передавала Украине 18 гаубиц Caesar, в январе обещала передать еще 12 штук.