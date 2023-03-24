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Франция вдвое увеличит темпы производства гаубиц Caesar, - Минобороны

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Франция, Пятница 24 марта 2023 18:51
Франция вдвое увеличит темпы производства гаубиц Caesar, - Минобороны Фото: Caesar (Сухопутные_войска_ЗС_Украины)
Автор: Дмитрий Браславский

Производство самоходных 155-мм гаубиц Caesar во Франции должно увеличиться вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, которое приводит Les Echos.

"Темпы производства самоходных 155-мм гаубиц Caesar компанией Nexter будут удвоены с нынешних четырех до восьми единиц в месяц", - сказал министр.

По его словам, будет удвоен до 40 единиц в месяц выпуск ракет "земля-воздух" Mistral. Лекорню рассказал, что также увеличится и ускорится производство радаров ПВО Ground Master. С сентября их будут производить в количестве 24 единиц в год.

Ранее Франция уже передавала Украине 18 гаубиц Caesar, в январе обещала передать еще 12 штук.

Напомним, что Дания передала украинским военным все самоходные артиллерийские установки Caesar, имевшиеся на вооружении.

Во Франции в этом году резко увеличат объем заказов на производство снарядов и ракет для своих вооружений. Речь идет прежде всего и о гаубицах Caesar, которые передаются Украине.

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