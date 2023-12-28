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Франция второй раз подряд выиграла Рождественнскую гонку по биатлону, Украина замкнула топ-5

Фото: Юлия Джима достойно выступила в биатлонном шоу (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Французская пара биатлонистов Жюлия Симон и Фабьен Клод уверенно триумфовали в выставочной Рождественской гонке-2023 в немецком Гельзенкирхене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Биатлонное шоу этого года традиционно состояло из двух этапов. Сначала национальные дуэты соревновались в массовом старте, а затем – в гонке преследования. За награды сражались 10 команд.

Украина заявила на Рождественскую гонку опытных биатлонистов Юлия Джиму и Дмитрия Пидручного. На первом отрезке гонки они сумели финишировать на 4-й строчке. Однако в пасьюте навязать борьбу за медали не смогли и завершили шоу на 5-й позиции.

В гонке преследования украинскую команду подвела стрельба. В частности, Пидручный заработал 4 штрафных круга по итогам двух огневых рубежей. Впрочем, дуэт украинцев сумел прийти в себя после такого падения и отыграл несколько позиций на последних кругах дистанции.

В свою очередь французы легко победили в обоих видах программы. В частности, в гонке преследования Симон и Клод "привезли" норвежской команде в составе Ингрид Таннреволд и Стурлы Легрейда почти минуту отставания. В борьбе за "бронзу" словенец Яков Фак обошел немца Романа Рееса.

Результаты Рождественской гонки-2023:

  1. Франция
  2. Норвегия (+57,5)
  3. Словения (1:08,2)

...5. Украина (1:30,5)

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