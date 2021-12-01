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Франція посилила умови в'їзду в країну через штам "Омікрон"

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Середа 01 грудня 2021 19:29
Франція посилила умови в'їзду в країну через штам "Омікрон" Фото: Франція посилила умови в'їзду в країну через штам "Омікрон" (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Франції прийняв рішення посилити умови в'їзду в країну. Зокрема, щоб зменшити ризик поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це заявив прес-секретар уряду Франції Габріель Атталь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest France.

За його словами, мандрівники, які хочуть в'їхати на територію Франції, тепер повинні будуть мати результат ПЛР-тесту, дія якого становить лише 48 годин.

Обмеження є обов'язковим для всіх, в тому числі і для вакцинованих.

При цьому для не вакцинованих мандрівників, які прибувають з ЄС, період дії негативного тесту на коронавірус скорочується до 24 годин.

Новий захід набуде чинності з суботи, 4 грудня.

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