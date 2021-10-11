Франція посилила правила в'їзду для українців: що змінилося

Франція посилила правила в'їзду для українців. Нові правила набирають чинності з 11 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Державну прикордонну службу України.
Країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, і з моменту отримання останньої дози пройшло 7 днів (28 днів Johnson and Johnson).
Крім того, в ДПСУ повідомили, що Великобританія визнала українські сертифікати вакцинації і від 11 жовтня буде приймати громадян України, які пройшли повний курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna і Pfizer.