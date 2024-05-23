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Франция успешно испытала модернизированный ядерный носитель

Четверг 23 мая 2024 04:46
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Франция успешно испытала модернизированный ядерный носитель Фото: Себастьян Лекарня (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Французские военные провели успешные испытания ракеты средней дальности ASMPA-R класса "воздух-земля". Она способна нести ядерную боеголовку.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню в Twitter.

По его данным, испытание было проведено в рамках военных учений Durandal. Они проходят в период с 13 мая по 14 июня.

Как заметил Лекорня, тестовый запуск ракеты показал надежность потенциала ядерного сдерживания Франции.

"Операция Durandal: самолет Rafale ВВС стратегического назначения только успешно провел первый испытательный запуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки", - написал Лекорню.

Сообщается, что испытания проходили под контролем военных на базах в Бискарросе, Уртене и Кемпере на западном побережье Франции.

"Программа обновления ASMPA позволила усилить внутренние характеристики ракеты, сохраняя доверие к бортовому ядерному компоненту перед лицом новых угроз до появления будущей ядерной ракеты "воздух-земля" 4-го поколения", - рассказали в минобороны Франции.

Ядерное усиление государств

Российский диктатор Владимир Путин все чаще стал использовать заявления по ядерному потенциалу России. Поэтому западные страны вынуждены реагировать на них.

В частности, в США заявили о расширении производства крупнейшей неядерной бомбы США – высокоточной авиабомбы GBU-57.

А вот президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше . Такую его идею поддержал и президент Литвы Гитанас Науседа.

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