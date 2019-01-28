Франція і Україна домовилися про лібералізацію авіасполучення Київ-Париж

На маршруті між столицями двох країн зможуть працювати ще по одному перевізнику

Украины и Франции договорились о частичной либерализации авиасообщения на маршруте Киев-Париж. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Сообщается, что в 2018 году Франция предложила временно, до момента заключения соглашения о совместном авиационном пространстве, назначить на маршрут еще по одному авиаперевозчику и увеличить квоту на полеты на этой линии на четыре рейса в неделю с целью удовлетворения существующего спроса.

"В ответ на это предложение Госавиаслужба, с целью расширения возможностей украинских авиапредприятий во время выполнения регулярного воздушного сообщения между Украиной и Францией, письмом сообщила о согласии предоставить возможность назначить одно дополнительное предприятие с французской стороны - Aigle Azur - для выполнения четырех рейсов в неделю между Киевом и Парижем", - сообщили в Госавиаслужбе Украины

Также отмечается, что в свою очередь французская сторона согласилась позитивно рассматривать новые заявки всех украинских авиапредприятий для удовлетворения спроса на выполнение регулярных рейсов между странами на временной основе до момента заключения соглашения о совместном авиационном пространстве.

РБК-Украина писало, что польские авиалинии LOT прекратят выполнять рейсы из города Быдгощ в Польше в Киев в Украине, а также временно приостановят полеты во Львов.