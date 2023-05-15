Франция и Украина в совместном заявлении призвали РФ покинуть ЗАЭС

Франция и Украина в совместном заявлении призвали российских захватчиков выйти из захваченной Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст заявления, опубликованный пресс-службой Офиса президента Украины.
"Франция и Украина отдельно призывают Россию выйти из Запорожской атомной электростанции, безответственный захват и милитаризация которой российскими вооруженными силами создает серьезную угрозу", - говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского и его французского коллеги Эммануэля Макрона.
Кроме того, в заявлении призывают Россию "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".
Напомним, Зеленский прилетел в Париж после визита в Германию.
После переговоров Макрон заявил о готовности Франции предоставить Украине "десятки бронемашин и лёгких танков". Кроме того, президенты говорили о вступлении Украины в НАТО и создании "коалиции истребителей".
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