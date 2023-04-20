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Франция одобрила резолюцию по поводу депортированных в Россию украинских детей

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Франция, Четверг 20 апреля 2023 17:29
Франция одобрила резолюцию по поводу депортированных в Россию украинских детей Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 20 апреля, Франция одобрила резолюцию, в которой осуждается депортация украинских детей Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

По словам украинского омбудсмена, французский Сенат призвал Европейский Союз собрать доказательства принудительного перемещения украинских детей в Россию, а также ввести санкции в отношении причастных к этим преступлениям.

Принятая во Франции резолюция осуждает российскую депортацию украинских детей и действия самой РФ, которая административно массово натурализует, изменяет имена и происхождение детей, похищенных из Украины.

"Надеюсь совместными усилиями будут расширены санкции против лиц, ответственных за депортацию украинских детей. Первая волна санкций по этому вопросу уже есть в 10-м санкционном пакете ЕС, принятом в конце февраля", - подчеркнул Лубинец.

Напомним, недавно мы писали, что Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий.

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