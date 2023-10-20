Франция расширит завод по обогащению урана, чтобы снизить зависимость от России

Инвестиции позволят увеличить производство на заводе Georges Besse 2 более чем на 30%.

"В конечном итоге на этом объекте будет перерабатываться достаточно урана, чтобы производить ядерную энергию для нужд, эквивалентных 120 миллионам домохозяйств в год", - сказала компания.

США и Европа воздержались от введения санкций против российского ядерного гиганта "Росатома", опасаясь, что энергоснабжение сотен миллионов людей окажется под угрозой. Тем не менее, они все чаще разрывают связи с Кремлем, который ограничивает потоки природного газа в Европу после вторжения в Украину.

Производство запустится через 5 лет

"В нынешнем геополитическом контексте целью этого увеличения мощностей по обогащению урана является укрепление энергетического суверенитета Запада во Франции", - заявил Имаувен.

Он добавил, что решение Orano соответствует требованиям, высказанным их клиентами по укреплению безопасности поставок. Ожидается, что производство будет запущено в 2028 году.

По данным Orano, "Росатом" является крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана, на его долю приходится 43% общей производственной мощности. Далее следует британско-голландско-немецкая группа Urenco Ltd с долей 31%, China National Nuclear Corp с 13% и Orano с 12%.

Orano

Многонациональная компания ядерного топливного цикла. Компания занимается добычей урана, конверсией-обогащением, переработкой отработанного топлива, ядерной логистикой, демонтажем и инжинирингом ядерного цикла.

Создана в 2017 году в результате реструктуризации и рекапитализации ядерного конгломерата Areva. Контрольный пакет акций Orano принадлежит французскому государству.

Санкции против "Росатома"

Еще в начале июля президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз начать работу над 12-м пакетом санкций против России. В том числе против "Росатома".

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что следующий пакет санкций Европейского союза против России должен содержать ограничения против "Росатома" и алмазной отрасли страны-агрессора.