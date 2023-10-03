Следующий пакет санкций ЕС против России должен содержать ограничения против "Росатома", - Шмыгаль

Следующий пакет санкций Европейского союза против России должен содержать ограничения против "Росатома" и алмазной отрасли страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Впервые в Киеве состоялось выездное заседание министров иностранных дел государств-членов ЕС. Это важный сигнал того, что будущее Украины - в Европейском союзе", - написал премьер.

В ходе встречи с министрами Шмыгаль очертил фундаментальные направления поддержки для нашего государства, в частности:

Санкции. Украина ожидает, что 12 пакет перекроет лазейки для агрессора. Он также должен содержать ограничения против Росатома и алмазной отрасли России.

Оружие. Взаимодействие украинского ОПК с оборонными предприятиями стран ЕС чрезвычайно важно. Украинский ВПК должен развиваться в дальнейшем.

Финансы. Наши приоритеты четкие: прямая бюджетная поддержка и средства восстановления.

Путь в ЕС. Украина ожидает, что переговоры начнутся в текущем году. Мы хотим двигаться как можно быстрее, в частности, в части экономической интеграции.

Формула гарантий мира и безопасности.

"Спасибо Еврокомиссии за поддержку. Слова Борреля о том, что формула мира является единственной основой для международных усилий по прекращению войны, важны", - отметил премьер.

12-й пакет санкций против России

Еще в начале июля президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз начать работу над 12-м пакетом санкций против России. В том числе против "Росатома".

Недавно Bloomberg сообщила, что Европейский союз готовится к борьбе за то, что должен быть включен в его 12-й пакет санкций из-за войны России против Украины.

Недавно правительство Эстонии одобрило предложения по 12-му пакету санкций против РФ. Среди них есть предложения о введении полного торгового эмбарго.

Совет министров ЕС

Вчера в Киеве состоялось первое в истории выездное заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Дипломаты обсудили дальнейшую поддержку Украины, будущее вступление нашей страны в Евросоюз, санкции против РФ. Во встрече принял участие президент Владимир Зеленский.

Представители всех 27 стран Европейского Союза впервые собрались вне ЕС на неформальное заседание Совета на уровне министров иностранных дел.

На повестку дня были вынесены вопросы интеграции Украины в Евросоюз и процесс реформ, военная и поддержка безопасности, формула мира, санкционное давление на Россию.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что эту встречу в Киеве следует воспринимать как выражение решимости в том, чтобы поддерживать Украину во всех измерениях - военном, в том, что касается обеспечения мира, привлечения к ответственности и продвижения Украины на пути в ЕС.