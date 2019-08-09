Франція не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США

Франція поки не розглядає питання про можливість розширення нормандського формату за рахунок Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства закордонних справ Франції.

За словами представника відомства, питання модифікації нормандського формату не стоїть на порядку денному.

“Франція цілком прихильна врегулювання конфлікту і виконання мінських домовленостей, зокрема в рамках нормандського формату, в якому вона активно бере участь. Франція і Німеччина підтримують регулярний діалог і тісні консультації зі спеціальним представником США по Україні послом Куртом Волкером", - уточнили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ході телефонної розмови Путін і Зеленський погодили зустріч в нормандському форматі, проведення якої Зеленський ініціює найближчим часом. Як очікується, на цій зустрічі будуть підписані нові документи.

Крім того, Зеленський анонсував переговори з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зеленський підкреслював, що хоче провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

Відзначимо, 6 серпня в результаті обстрілу бойовиків загинули 4 українських військовослужбовців. У відповідь на це президент України закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі.