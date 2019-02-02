Франція закликала Росію виконати вимоги США за ракетним договором

У Парижі пообіцяли заохочувати діалог із Росією і проводити консультації з партнерами за НАТО

Власти Франции призывают Россию воспользоваться шестимесячным периодом приостановления членства Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и вернуться к полному его соблюдению. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению, Франция в эти полгода обещает поощрять диалог с Россией и проводить консультации с партнерами по НАТО.

Во французском МИД подчеркнули, что отрицательно отнесятся к тому, что Россия может отказаться от выполнения требований США, в результате чего они окончательно выйдут из соглашения.

Претензии США связаны с российской ракетой 9М729 - они настаивают, чтобы Москва уничтожила эти ракетные системы, поскольку они нарушают договор, но Россия с этим не согласна.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с более широким кругом участников, нежели США и Россия.