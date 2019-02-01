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Трамп розглядає можливість укладення з РФ нового ракетного договору

Новини » Політика    01.02.2019 - 20:35
Трамп розглядає можливість укладення з РФ нового ракетного договору
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп зазначив, що хотів би укласти договір, "який був би набагато краще поточного"

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти новий Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з більш широким колом учасників, ніж Сполучені Штати і Росія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, Трамп зазначив, що хотів би укласти договір, "який був би набагато краще поточного".

"Я сподіваюся, що ми зможемо зібрати всіх у великій і гарній кімнаті і укласти новий договір, який був би набагато краще. Звичайно, я б цього хотів", - сказав Трамп.

Раніше РБК-Україна писало, що союзники НАТО рішуче підтримали вихід Сполучених Штатів Америки з Договору про ракети середньої і меншої дальності і заявили про істотне порушення Росією своїх зобов'язань за Договором.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що США розроблять відповідні озброєння у відповідь на порушення Москвою Договору про ракети середньої і меншої дальності.

РБК-Україна повідомляло, що держсекретар США Майк Помео заявив, що США припиняють участь у Договорі про ракети середньої і меншої дальності з 2 лютого.

Помпео звинуватив Росію в істотному порушенні Договору про РСМД, що підриває можливість Москви і Вашингтона поліпшити відносини. США вимагають від Росії знищення крилатої ракети наземного базування, яка порушує ДРСМД.

США розглядають питання про продовження договіру про наступальні озброєння з РФ
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