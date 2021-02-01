Франція приєднається до Кримської платформі, але просить прояснити її мету

Франція готова приєднатися до Кримської платформі. При цьому в Парижі хочуть з'ясувати мету створення даної платформи.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що Франція ніколи не визнавала анексію Криму і знаходиться в контакті з колегами з Європейського союзу з цього питання.

"Зараз ми знаходимося на дуже попередній стадії. Я кілька разів зустрічався з пані Джапаровою (заступник міністра закордонних справ України - ред.), вони підготували інформаційні документи щодо цієї ініціативи. Вони розглядаються в Парижі і Брюсселі. Але наразі не зовсім зрозуміло, яка мета цієї платформи. Наскільки я розумію, це майданчик для обговорення політичної ситуації в Криму", - заявив де Понсен.

Посол Франції назвав корисним таке обговорення, проте вважає за необхідне знати мету такої ініціативи.

"В принципі ми підтримуємо її (Кримську платформу - ред.) і відповім на ваше питання - так, ми приєднаємося до неї. Але, очевидно, є потреба в поясненні. Запуск платформи запланований на 23 серпня, так що у нас є час", - додав де Понсен.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на порядок денний майбутньої Кримської платформи буде винесено тільки одне питання - як Російська Федерація буде йти з півострова.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський запросив главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн до участі у Кримській платформі.