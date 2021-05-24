Франція зажадала звільнити затриманого після посадки літака Ryaniar Протасевича

Франція наполягає на негайному звільненні одного з творців Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчини, громадянки РФ Софії Сапеги, затриманих у Мінську після екстреної посадки літака авіакомпанії Ryaniar . У МЗС країни також закликали ввести нові санкції проти влади Білорусі.

"Ми вимагаємо негайного звільнення пана Протасевича і пані Сапеги, а також політв'язнів, заарештованих і утримуваних під вартою в Білорусі", - цитує пресслужба главу МЗС.

За його словами, він провів зустріч з екскандидатом у президенти Білорусі Світланою Тихановською і підтвердив їй, що Франція діятиме рішуче. "Щоб забезпечити єдину і жорстку відповідь європейців відповідно до їх позиції з початку білоруської кризи в серпні минулого року. Тепер ця відповідь повинна містити в собі сильні додаткові санкції проти білоруського режиму", - додав міністр.

Він також підкреслив, що Париж рішуче засуджує дії білоруської влади, які являють собою незаконне посягання на безпеку міжнародної цивільної авіації. "Вони також є ще однією серйозною атакою на права білоруського народу на тлі невибіркових репресій, здійснюваних режимом",- додав Жан-Ів Ле Дріан.