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Франція зажадала звільнити затриманого після посадки літака Ryaniar Протасевича

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Париж, Понеділок 24 травня 2021 22:33
Франція зажадала звільнити затриманого після посадки літака Ryaniar Протасевича Фото: глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Франція наполягає на негайному звільненні одного з творців Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчини, громадянки РФ Софії Сапеги, затриманих у Мінську після екстреної посадки літака авіакомпанії Ryaniar. У МЗС країни також закликали ввести нові санкції проти влади Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Ми вимагаємо негайного звільнення пана Протасевича і пані Сапеги, а також політв'язнів, заарештованих і утримуваних під вартою в Білорусі", - цитує пресслужба главу МЗС.

За його словами, він провів зустріч з екскандидатом у президенти Білорусі Світланою Тихановською і підтвердив їй, що Франція діятиме рішуче. "Щоб забезпечити єдину і жорстку відповідь європейців відповідно до їх позиції з початку білоруської кризи в серпні минулого року. Тепер ця відповідь повинна містити в собі сильні додаткові санкції проти білоруського режиму", - додав міністр.

Він також підкреслив, що Париж рішуче засуджує дії білоруської влади, які являють собою незаконне посягання на безпеку міжнародної цивільної авіації. "Вони також є ще однією серйозною атакою на права білоруського народу на тлі невибіркових репресій, здійснюваних режимом",- додав Жан-Ів Ле Дріан.

Нагадаємо, вчора, 23 травня, Білоруський режим примусово посадив літак Ryanair, що летів з Греції в Литву. Літак посадили нібито через бомбу на борту, про яку стало відомо саме від білоруських диспетчерів. Після посадки авіалайнера білоруські силовики затримали опозиціонера Романа Протасевича, що знаходився на борту, а також його дівчину, громадянку РФ.

Як реагують на ситуацію світові лідери - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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