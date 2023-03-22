Франция более полутора месяцев обучает украинских пилотов на истребителях Mirage, - СМИ

'С начала войны Франция часто подвергалась критике со стороны европейских союзников за неоднозначность своей политики в отношении России. Однако Франция неоднократно находилась в авангарде военной помощи Украине, сначала с пушками CAESAR, а затем с бронемашинами AMX. Последние проложили путь для снабжения западных тяжелых танков, в частности знаменитых Leopard немецкой разработки, которых очень много в парках европейских армий", - говорится в материале.

Франция продолжает это делать и сегодня, обучая украинских пилотов на истребителях Mirage 2000, разработанных компанией Dassault Aviation. Более полутора месяцев около тридцати из них проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси. Решение было принято накануне визита Владимира Зеленского в Париж 8 февраля. Таким образом, Франция присоединилась к США, которые также проводят учения украинских пилотов на F-16.

Dassault Mirage 2000

Французский многоцелевой истребитель, разработанный в 1970-х годах фирмой "Dassault Aviation". Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX – начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Составляющую линию Mirage 2000 остановили в 2007 году после поставки последнего самолета. Последний Mirage 2000 был отправлен ВВС Греции 23 ноября 2007 года. ВВС Франции производят замену самолета Mirage 2000 многоцелевым истребителем Dassault Rafale, принятом на вооружение ВВС 27 июня 2006 года.

Добавим, что авиапарк Военно-воздушных сил Франции насчитывает 195 истребителей, из них 96 Rafale и 99 Mirage 2000 серий 5, C и D. Еще 40 самолетов есть у Военно-морского флота Франции. В настоящее время Франция выводит Mirage из эксплуатации и заменяет их самолетами Rafale.