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Франція допоможе з водопостачанням Києва та Луганської області: Зеленський схвалив договір

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Київ, Середа 21 липня 2021 21:25
Франція допоможе з водопостачанням Києва та Луганської області: Зеленський схвалив договір Фото: Зеленський схвалив договір щодо водопостачання Києва та Луганської області Францією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський підписав два закони стосовно ратифікації угоди з Францією щодо покращення водопостачання в Києві та Луганській області. Французька сторона надає субкредит "Київводоканалу" та "Попаснянському районному водоканалу".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ратифікації угод стосовно водопостачання Києва та Луганської області.

Варто відзначити, що:

  • закон № 1608-ІХ "Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з покращення водопостачання у місті Києві" передбачає надання субкредиту французькою стороною - "Київводоканалу" задля покращення водопостачання у столиці України;
  • закон № 1609-ІХ «Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо підтримки фінансування проекту з покращення постачання питної води в Луганській області" передбачає надання субкредиту французькою стороною - "Попаснянському районному водоканалу" задля подальшого покращення водопостачання в Луганській області.
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водоснабжение Франція Київ Володимир Зеленський
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