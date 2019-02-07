Франція підтримає поширення правил Євросоюзу на "Північний потік-2"

Франція має намір підтримати розширення дії "Третього енергопакету" на російський газопровід

Министерство иностранных дел Франции намерено поддержать изменение газового законодательства Европейского союза так, чтобы его действие распространялось на российский газопровод "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Измененная директива будет распространяться на проект "Северный поток-2 ". Франция намерена поддержать принятие этой директивы", - говорится в заявлении МИД страны.

Кроме того, уточняется, что ведомство продолжает работать над текстом документа с другими странами, в частности с Германией. Они работают "над изменениями, которые могут внести в текст", добавили в МИД Франции.

Отметим, что речь идет о намеченном на 8 февраля голосовании государств Европейского союза об изменении правил обеспечения конкуренции и прав потребителей на газовом рынке Европы (Третьего энергопакета).

Согласно этим коррективам, к газопроводам из третьих стран должны применяться правила внутреннего рынка, прежде всего - запрет поставлять газ и одновременно быть оператором газопровода. Если изменения примут, это серьезно осложнит реализацию "Северного потока-2", в котором роли поставщика и оператора отводятся российскому концерну "Газпром".

Напомним, ранее газета Suddeutsche Zeitung сообщала, что Франция намерена выступить против Германии в вопросе о судьбе российского газового проекта "Северный поток-2". Неназванные источники во французском правительстве сообщил газете, что Франция не хочет усиливать зависимость от России.

Ранее американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, посол США в Дании Карла Сэндс и посол США в Германии Ричард Гренелл призвали Европу к отказу от строительства российского газопровода "Северного потока-2".