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Франция начнет тренировать украинских военных: что известно

Фото: Франция начнет тренировать украинских военных (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция примет до двух тысяч украинских военнослужащих, которые в течение нескольких недель должны пройти военную подготовку во французских частях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил план подготовки, который позволит разместить в стране до 2 тысяч украинских военных. Они будут приписаны к нашим частям на несколько недель", - заявил Лекорню.

Ранее во Франции уже готовили украинских артиллеристов для обслуживания гаубиц Caesar, передаваемых Украине.

"Необходимо подготовить новое поколение солдат, которые смогли бы держаться длительное время. Мы это делаем, соблюдая нормы права и не становясь стороной конфликта, поскольку мы не находимся в состоянии войны, а помогаем воюющей стране", - подчеркнул Лекорню.

Министр напомнил о создании фонда для закупки вооружений для нужд Киева в размере 100 млн евро. По его словам, эти средства предоставлены Францией украинцам, которые могут на них покупать необходимое вооружение при условии, что оно станет французским производством. Также министр добавил, что первые заказы уже сделаны. Речь идет о системах плавучих понтонов для форсирования рек, которые будут поставлены французским предприятием.

Напомним, что ЕС планирует натренировать до 15 тысяч украинских военных.

Также ЕС планирует увеличить военную помощь Украине до более чем 3 млрд евро.

Недавно Украина и Франция подписали соглашение о поставках оружия.

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