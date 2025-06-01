Франция побила рекорд переполненности тюрем: заключенных больше, чем коек

Франция столкнулась с историческим антирекордом. По состоянию на 1 мая в ее тюрьмах содержится более 83 тысяч заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Как сообщает издание, плотность заключенных во французских тюрьмах достигла 133,7%.

По состоянию на 1 мая во французских тюрьмах находилось 83 681 заключенных, при этом было лишь 62 570 мест.

Это является беспрецедентным показателем и иллюстрирует проблему переполненности тюрем.

Примечательно, что год назад этот показатель составлял 125,3%, что меньше чем на 8% от нынешнего.

Стоит отметить, что в прошлом месяце во Франции произошла серия нападений на пенитенциарные учреждения и автомобили сотрудников по всей территории страны.