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Франция побила рекорд переполненности тюрем: заключенных больше, чем коек

Франция, Воскресенье 01 июня 2025 02:22
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Франция побила рекорд переполненности тюрем: заключенных больше, чем коек Фото: Франция побила рекорд переполненности тюрем (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Франция столкнулась с историческим антирекордом. По состоянию на 1 мая в ее тюрьмах содержится более 83 тысяч заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как сообщает издание, плотность заключенных во французских тюрьмах достигла 133,7%.

По состоянию на 1 мая во французских тюрьмах находилось 83 681 заключенных, при этом было лишь 62 570 мест.

Это является беспрецедентным показателем и иллюстрирует проблему переполненности тюрем.

Примечательно, что год назад этот показатель составлял 125,3%, что меньше чем на 8% от нынешнего.

Стоит отметить, что в прошлом месяце во Франции произошла серия нападений на пенитенциарные учреждения и автомобили сотрудников по всей территории страны.

Протесты в Париже

Заметим также, что в прошлом году более 100 000 человек вышли на улицы по всей Франции. В материале РБК-Украина можно узнать причины такого протеста.

Напомним, что незадолго до этого в Париже вспыхнули протесты из-за победы в первом туре парламентских выборов ультраправой партии "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен.

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